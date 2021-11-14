Определился победитель спринтерской гонки Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Финн Валттери Боттас из команды "Мерседес" стал победителем спринтерской гонки Гран-при Бразилии - 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вторым стал нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл". Третий результат показал испанец Карлос Сайнс из "Феррари". Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, стартовавший последним из-за нарушения регламента в квалификации, занял пятое место.

Спринт представляет из себя гонку на 100 км, по результатам которой определяется стартовая решетка главного заезда уик-энда. Первая тройка пилотов получила три, два и одно очко соответственно.

Ферстаппен упрочил свой отрыв в общем зачете от Хэмилтона. На счету нидерландца 314,5 очка, у британца - 293,5. Они являются единственными претендентами на победу в чемпионате. Хэмилтон из-за смены двигателя внутреннего сгорания потеряет пять позиций на стартовой решетке и начнет гонку с 10-й позиции.

Основная гонка пройдет в воскресенье, начало - 17:00 (GMT+4).