Махачев: UFC постепенно превращается в бокс

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) посетовал на то, что с ним отказываются драться топовые соперники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это не моя вина, что я не дрался с топовыми соперниками. Все отказываются со мной драться. UFC пришлось переплатить Хукеру, чтобы он согласился на бой. Это все постепенно превращается в бокс", - написал Махачев в Twitter.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов заявил, что Махачев больше заслуживает титульный бой, чем американец Джастин Гэтжи. Представитель Северной Америки заявил, что Махачев пока не дрался с лучшими бойцами.

30 октября на турнире UFC 267, который прошел в Абу-Даби, Махачев одержал победу болевым приемом "кимура" над новозеландцем Дэном Хукером. Это 20-я победа россиянина в смешанных единоборствах при одном поражении.

Таким образом, в активе Махачева 21 победа в ММА при одном поражении. Также для Махачева это девятая победа подряд. Хукер побеждал 21 раз, а также потерпел 11 поражений.

В своем последнем бою Гэтжи победил Чендлера единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Эта победа стала для американца первой с момента поражения от Хабиба Нурмагомедова.

На счету 32-летнего Гэтжи 23 победы и три поражения, у 35-летнего Чендлера 22 победы и семь поражений.