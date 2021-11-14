https://news.day.az/sport/1403426.html Азербайджанская девушка-боец MMA нокаутировала армянскую соперницу за 10 секунд - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджанская девушка-боец MMA нокаутировала армянскую соперницу за 10 секунд - ФОТО - ВИДЕО
Накануне в турецком городе Стамбул прошел турнир по смешанным единоборствам.
В поединке, организованном в рамках Yusif Fighting Championship, азербайджанская спортсменка Гёзель Зутова встретилась с армянской спортсменкой Наре Маргаросян в весовой категории 66 кг .
Зутова нокаутировала соперницу за 10 секунд.
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