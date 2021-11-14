https://news.day.az/sport/1403484.html Дзюдоист-чемпион умер от последствий коронавируса - ФОТО
Дзюдоист-чемпион умер от последствий коронавируса - ФОТО
Пятикратный чемпион Европы по дзюдо Анатолий Бондаренко умер в Москве. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Международной федерации самбо Сергей Елисеев, передает Day.Az.
По его словам, спортсмен умер на 78-м году жизни из-за последствий коронавируса. Он также назвал смерть Бондаренко большой потерей для международного спорта.
Помимо пяти побед на европейских первенствах по дзюдо, в активе Бондаренко шесть титулов чемпиона СССР по самбо. Профессиональную карьеру он завершил в 1975 году.
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