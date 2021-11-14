Боксершу из Великобритании отправили в редкий нокаут

Боксерша из США Алисия Баумгарднер досрочно победила представительницу Великобритании Терри Харпер. Ролик с решающими секундами боя опубликован в Twitter DAZN Boxing, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В четвертом раунде соперница американки оказалась в редком нокауте: спортсменка пропустила удар и осталась на ногах, но прекратила защищаться и оказалась дезориентирована. Судья остановил бой, зафиксировав победу Баумгарднер.

Американка отправила соперницу в нокаут и стала обладательницей чемпионских поясов во втором полулегком весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской организации (IBO). Харпер потерпела первое поражение в карьере, в ее активе 11 побед.

Баумгарднер осталась непобедимой боксершей. Она одержала десятую победу, один из ее боев завершился вничью.