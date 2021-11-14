Боксершу из Великобритании отправили в редкий нокаут - ВИДЕО
Боксерша из США Алисия Баумгарднер досрочно победила представительницу Великобритании Терри Харпер. Ролик с решающими секундами боя опубликован в Twitter DAZN Boxing, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В четвертом раунде соперница американки оказалась в редком нокауте: спортсменка пропустила удар и осталась на ногах, но прекратила защищаться и оказалась дезориентирована. Судья остановил бой, зафиксировав победу Баумгарднер.
Американка отправила соперницу в нокаут и стала обладательницей чемпионских поясов во втором полулегком весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской организации (IBO). Харпер потерпела первое поражение в карьере, в ее активе 11 побед.
Баумгарднер осталась непобедимой боксершей. Она одержала десятую победу, один из ее боев завершился вничью.
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