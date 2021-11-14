Турецкий кошмар для армянских футбольных болельщиков: Гюндоган оформил дубль в Ереване

Сборная Армении по футболу потерпела разгромное поражение от игравшей в гостях команды Германии (1:4) в матче 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе J. Причем дважды ворота армянского голкипера потряс этнический турок Илкай Гюндоган.

Как передает Day.Az, немцы открыли счет в матче на 15-й минуте. Мюллер и Хофман разыграли стеночку на правом краю атаки, далее прошёл прострел во вратарскую, куда рванул Кай Хаверц, в касание переправивший мяч в угол ворот.

В добавленное к первому тайму время в ворота хозяев был назначен пенальти - Восканян сначала двинул соперника по ногам, а потом выбил мяч. Илкай Гюндоган огорчил армянских болельщиков, хладнокровно пробив с 11-метровой отметки - развёл вратаря и мяч по разным углам.

На 50-й минуте счет стал разгромным. Гюндоган несильно низом пробил от радиуса штрафной (мяч проскочил под руками Бучнева), чем во второй раз вверг в уныние Республиканский стадион в Ереване.

Хозяева отыграли один мяч на 59-й минуте, когда Нойхаус в штрафной наступил на ногу Тертеряну, заработав пенальти в свои ворота.

На 64-й минуте хваленый Мхитарян выполнил неаккуратную передачу у своей штрафной, которую перехватил Хофман, после чего Йонас продвинулся вперёд и нанёс удар точно в ближний угол ворот.

Недолго музыка играла. Размечтавшаяся после трех побед на старте группового этапа отборочного турнира ЧМ-2022 о мундиале сборная Армения по футболу в итоге осталась с носом, не одержав в дальнейшем ни одной победы в восьми играх (две из них - товарищеские матчи).