Товарищеский матч между сборными Азербайджана и Катара завершился вничью

В товарищеском матче между сборными Азербайджана и Катара по футболу победитель выявлен не был.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, встреча, которая прошла на Бакинском олимпийском стадионе, завершилась со счетом 2:2.

Счет в игре открыли игроки сборной Катара. На 23-й минуте встречи отличился Алмоез Али. Игрок сборной Азербайджана Эмин Махмудов на 37-й минуте сравнял счет, реализовав пенальти.

Команда Азербайджана, активнее начавшая вторую половину встречи, вышла вперед на 67-й минуте матча. Дубль оформил Эмин Махмудов. На 78-й минуте матча катарский игрок А.Али сравнял счет в игре.