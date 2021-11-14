https://news.day.az/sport/1403558.html Товарищеский матч между сборными Азербайджана и Катара завершился вничью
Товарищеский матч между сборными Азербайджана и Катара завершился вничью
В товарищеском матче между сборными Азербайджана и Катара по футболу победитель выявлен не был.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, встреча, которая прошла на Бакинском олимпийском стадионе, завершилась со счетом 2:2.
Счет в игре открыли игроки сборной Катара. На 23-й минуте встречи отличился Алмоез Али. Игрок сборной Азербайджана Эмин Махмудов на 37-й минуте сравнял счет, реализовав пенальти.
Команда Азербайджана, активнее начавшая вторую половину встречи, вышла вперед на 67-й минуте матча. Дубль оформил Эмин Махмудов. На 78-й минуте матча катарский игрок А.Али сравнял счет в игре.
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