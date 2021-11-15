Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бразилии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл". Тройку лидеров замкнул партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас.

Российский пилот "Хааса" Никита Мазепин занял 17-е место, став предпоследним среди финишировавших гонщиков, его напарник немец Мик Шумахер завершил гонку 18-м. Австралиец Даниэль Риккьярдо, выступающий за "Макларен", и канадец Лэнс Стролл из команды "Астон Мартин" сошли с дистанции.

По итогам гонки Хэмилтон сократил отрыв от лидера общего зачета Ферстаппена. На счету нидерландца 332,5 очка, у британца - 318,5. Они являются единственными претендентами на победу в чемпионате. Тройку лидеров замыкает Боттас, который набрал 203 очка. Мазепин идет на последнем, 21-м месте, Шумахер - 19-й. Оба пилота "Хааса" не имеют набранных очков.

В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес", в активе которого 521,5 очка, на втором месте идет "Ред Булл" (500,5), на третьем - "Феррари" (287,5). "Хаас" занимает последнюю строчку.

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Катаре с 19 по 21 ноября.