https://news.day.az/sport/1406293.html Сульшер намерен покинуть "Манчестер Юнайтед"
Сульшер намерен покинуть "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер намерен покинуть клуб после поражения 1:4 от "Уотфорда". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Отмечается, что официального подтверждения этой информации нет, однако руководство и владельцы клуба обсуждали будущее норвежца в команде.
Во время предстоящего матча Лиги чемпионов против "Вильярреала" руководить МЮ будет технический директор Даррен Флетчер.
За последние 13 матчей "Манчестер Юнайтед" одержал лишь четыре победы. В АПЛ клуб занимает седьмое место.
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