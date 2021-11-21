Сульшер намерен покинуть "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер намерен покинуть клуб после поражения 1:4 от "Уотфорда". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что официального подтверждения этой информации нет, однако руководство и владельцы клуба обсуждали будущее норвежца в команде.

Во время предстоящего матча Лиги чемпионов против "Вильярреала" руководить МЮ будет технический директор Даррен Флетчер.

За последние 13 матчей "Манчестер Юнайтед" одержал лишь четыре победы. В АПЛ клуб занимает седьмое место.