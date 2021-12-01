Емельяненко высказался о наезде на полицейского с участием брата Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко высказался о наезде на сотрудника полиции с участием двоюродного брата бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усмана. Его слова приводит Vseprosport.ru, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я не в курсе, кто был за рулем. Как сказал наш президент, если бы у бабки были мужские половые принадлежности, она была бы дедкой", - заявил спортсмен. Боец добавил, что знает о произошедшем, однако считает некорректным давать оценку, так как не знаком с Нурмагомедовым.

11 ноября Усмана Нурмагомедова задержали в московском аэропорту Шереметьево. По версии правоохранителей, перед вылетом в столицу из Махачкалы его друг совершил наезд на автомобиле на сотрудника полиции. Боец в этом момент находился на пассажирском сиденье. Машина осталась брошена в Дагестане, а спортсмен с приятелем отправились в Москву. Их задержали, возбудили уголовное дело. Нурмагомедов получил статус свидетеля.

Усман Нурмагомедов выступает в американской организации Bellator. Он одержал победу на первом турнире промоушена в России, который прошел 23 октября в Москве.