Александр Емельяненко назвал лигу Нурмагомедова мертвой

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко в интервью программе "50 вопросов. Спорт" на канале Premier высказался о промоушене Eagle Fighting Championship Хабиба Нурмагомедова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это настолько мертвая лига, что я даже не рассматриваю в ней свое участие. Она меня вообще никак не прельщает и не нравится. Кто там дерется? Все дагестанцы, одноклубники его. Больше там никого нет", - заявил спортсмен. Он добавил, что хорошие бойцы никогда не будут выступать в этой лиге.

В последнем поединке на турнире AMC Fight Nights Александр Емельяненко уступил бразильцу Марсио Сантосу удушающим приемом. После поражения российский боец попросил у соперника реванш.

Нурмагомедов после окончания карьеры купил промоушен Gorilla Fighting Championship и перезапустил его под названием Eagle Fighting Championship. В конце ноября он рассказал о планах относительно лиги. Он заявил, что организация проведет турнир в Майами в конце января следующего года.