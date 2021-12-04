Мария Стадник в числе лучших женских борчих мира

Объединенная организация борьбы (UWW) продолжает премировать лучших борцов этого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, вслед за борцами вольного и греко-римского стилей был обнародован список лучших женских борчих. В топ-3 попала лишь одна спортсменка сборной Азербайджана - Мария Стадник (50 кг). Она набрала 60 очков и заняла третье место, заработав 3000 долларов.

Напомним, что общий призовой фонд составил 600 000 долларов США, который делится среди десяти весовых категорий по три места. Лучший в мировом рейтинге получает $10 000, обладатель второго места - $7000, а третьего - $3000. Очки борцы набирали на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы, а также рейтинговых турнирах.