https://news.day.az/sport/1411703.html Азербайджанский футболист будет играть в основе немецкого "Шальке"
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, вместе с Дадашовым к "основе" привлечен и 17-летний Кеке Топп. Они призваны залатать дыры в составе гельзенкирхенской команды в предстоящем сегодня матче с "Санкт-Паули" во второй Бундеслиге Германии.
Азербайджанский футболист будет играть в основе немецкого "Шальке"
Немецкий "Шальке" привлек в ряды основной команды экс-форварда сборной Азербайджана по футболу Руфата Дадашова, который выступает за команду U-23 клуба.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, вместе с Дадашовым к "основе" привлечен и 17-летний Кеке Топп. Они призваны залатать дыры в составе гельзенкирхенской команды в предстоящем сегодня матче с "Санкт-Паули" во второй Бундеслиге Германии.
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