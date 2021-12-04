Азербайджанский футболист будет играть в основе немецкого "Шальке"

Немецкий "Шальке" привлек в ряды основной команды экс-форварда сборной Азербайджана по футболу Руфата Дадашова, который выступает за команду U-23 клуба.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, вместе с Дадашовым к "основе" привлечен и 17-летний Кеке Топп. Они призваны залатать дыры в составе гельзенкирхенской команды в предстоящем сегодня матче с "Санкт-Паули" во второй Бундеслиге Германии.

