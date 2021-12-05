Криштиану Роналду получил травму, празднуя гол

Футболист "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду травмировался, отмечая забитый гол, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского "Арсенала" после одного из забитых мячей Роналду отпраздновал его в своем фирменном стиле и повредил колено. Португалец остался на поле и был заменен на 88 минуте.

В итоге матч завершился со счетом 3:2. Роналду во время встречи с "Арсеналом" забил свой 800-ый и сразу же 801-ый гол в карьере.

Теперь спортсмен из-за травмы может пропустить матч против "Кристал Пэлас", который состоится 5 декабря.