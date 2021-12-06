Самый дорогой футболист мира высказался о своем будущем

Французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе рассказал о своих планах на будущее. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

22-летний форвард признался, что не разочарован тем, что выступает за парижан, несмотря на попытки мадридского "Реала" его переманить. "Все же, я выступаю не в третьем дивизионе. У нас большой клуб, у которого высокие амбиции - мы хотим выиграть Лигу чемпионов", - отметил Мбаппе.

Мбаппе не исключил, что в будущем откажется от перехода в "Реал" и останется в ПСЖ. "Одно могу сказать точно - я буду играть в топовом клубе", - подчеркнул игрок. Мбаппе - самый дорогой футболист мира. Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

В октябре сообщалось, что Мбаппе не намерен продлевать контракт с парижанами, срок действия которого истекает летом 2022-го. Такое решение продиктовано желанием перейти в "Реал".

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе девять голов в 21 матче во всех турнирах за ПСЖ.