Российские теннисисты феерично отпраздновали триумф в Кубке Дэвиса

Российские теннисисты отпраздновали победу в Кубке Дэвиса чемпионским душем из шампанского.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, один из участников сборной, Даниил Медведев, опубликовал в Instagram ролик, на котором видно, как его партнер по команде Андрей Рублев берет бутылку с шампанским и начинает разбрызгивать ее под радостные крики спортсменов и членов тренерского штаба.

Напомним, что Сборная России по теннису выиграла в третий раз Кубок Дэвиса. Во второй встрече финала Даниил Медведев победил со счетом 7:6 (9:7), 6:2. Матч длился час и 28 минут. Ранее матч Андрея Рублева и Борна Гойо завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу Рублева.