Ибрагимович сделал выбор между Роналду и Месси

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович заявил, что ему трудно выбрать лучшего игрока между футболистом "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и форвардом "Пари Сен-Жермен" Лионелем Месси. Слова Ибрагимовича передает Football Italia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сложно выбрать, оба они очень сильные игроки. Но если нужно выбрать, то я выбираю Месси. Я играл вместе с ним, и все, что он делает на поле - это прирожденное, а не натренированное", - сказал Златан.

Напомним, 29 ноября Лионель Месси получил свой седьмой в карьере "Золотой мяч". Вторым в голосовании за звание лучшего футболиста стал польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски, третьим - полузащитник лондонского "Челси" и сборной Италии Жоржиньо.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.