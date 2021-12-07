Хабиб ответил Конору, который отказался признавать его великим

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram отреагировал на слова ирландского бойца Конора Макгрегора, который отказался признавать его величие, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Не важно, кто самый великий боец. Единственное, что имеет значение, - семья", - написал Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов сохраняет первое место в рейтинге лучших бойцов UFC. Также в мужской топ-15 входит Петр Ян, в марте потерявший чемпионский пояс в легчайшем весе. Российский спортсмен занимает 12-е место рейтинга.

Последним поединком в карьере Нурмагомедова стала встреча с американцем Джастином Гэтжи. Бой прошел в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Российский боец одержал победу, применив удушающий прием во втором раунде. Сразу после поединка 33-летний Нурмагомедов объявил о решении завершить карьеру в ММА.

В активе Хабиба 29 побед в 29 поединках, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для него первым после того, как летом 2020 года ушел из жизни его отец Абдулманап. Он пообещал своей матери, что не проведет ни одного поединка без своего главного в жизни наставника.