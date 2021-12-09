МОК предложил включить в программу Олимпиады-2028 еще 3 вида спорта

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил включить в программу летних Игр 2028 года в Лос-Анджелесе скалолазание, серфинг и скейтбординг, учитывая их успешность при проведении Олимпиады в Токио в 2021 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом по итогам заседания исполкома рассказал президент МОК Томас Бах.

Скалолазание, серфинг и скейтбординг дебютировали в олимпийской программе на Играх в столице Японии.

"Отмечу, что эти три вида внесли свой успешный вклад в проведение прошедшей Олимпиады", - сказал Бах.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа.