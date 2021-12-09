https://news.day.az/sport/1413834.html МОК предложил включить в программу Олимпиады-2028 еще 3 вида спорта
МОК предложил включить в программу Олимпиады-2028 еще 3 вида спорта
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил включить в программу летних Игр 2028 года в Лос-Анджелесе скалолазание, серфинг и скейтбординг, учитывая их успешность при проведении Олимпиады в Токио в 2021 году.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом по итогам заседания исполкома рассказал президент МОК Томас Бах.
Скалолазание, серфинг и скейтбординг дебютировали в олимпийской программе на Играх в столице Японии.
"Отмечу, что эти три вида внесли свой успешный вклад в проведение прошедшей Олимпиады", - сказал Бах.
Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа.
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