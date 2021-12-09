Матч "Тоттенхэма" перенесен

Английская премьер-лига (АПЛ) перенесла матч 16-го тура "Брайтон" - "Тоттенхэм" из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе, сообщается на сайте лиги, передает Day.Az со ссылкой на Матч.

Встреча команд была намечена на 12 декабря.

"Тоттенхэм" попросил перенести матч после значительного количества положительных случаев COVID-19 среди игроков и персонала команды. Правление АПЛ приняло решение отложить игру, следуя указаниям медицинских консультантов, отдавая приоритет здоровью игроков и персонала, - говорится в сообщении АПЛ.

Ранее по той же причине был отложен матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций между "Тоттенхэмом" и "Ренном".

В чемпионате Англии "Тоттенхэм" после 14 матчей имеет 25 очков и занимает пятое место. "Брайтон" в 15 встречах заработал 20 очков и идет девятым.