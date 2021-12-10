"Лион" и "Рейнджерс" сыграли вничью и продолжат борьбу в Лиге Европы

"Лион" и "Рейнджерс" сыграли вничью в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы, передает Day.Az со ссылкой на Матч.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Оба гола забили гости - на 42-й минуте Скотт Райт вывел "Рейнджерс" вперед, но вскоре Кэлвин Угелумба срезал мяч в свои ворота.

Таким образом, "Лион" занял первое место в группе А и отправится в 1/8 финала турнира. "Рейнджерс" обеспечил себе вторую строчку и борьбу в "стыках". На третьем месте осталась "Спарта", которая в заключительном матче обыграла "Брондбю" со счетом 2:0.

В параллельных встречах в рамках группы D "Фенербахче" сыграл вничью с "Айнтрахтом", а "Антверпен" обыграл "Олимпиакос". Борьбу в Лиге Европы продолжат "Айнтрахт" и "Олимпиакос" соответственно.