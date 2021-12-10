https://news.day.az/sport/1413860.html Стали известны потенциальные соперники "Карабаха" в 1/16 финала Лиги Конференций УЕФА
Стали известны потенциальные соперники "Карабаха" в 1/16 финала Лиги Конференций УЕФА
Определились потенциальные соперники азербайджанского футбольного клубу "Карабах" в 1/16 финала Лиги Конференций УЕФА.
Как передает Day.Az, в матче за выход в 1/8 финала "Карабах" сыграет против одной из команд, занявших третье место в своей группе в Лиге Европы.
Это - "Спарта" (Прага, Чехия), ПСВ (Нидерланды), "Лестер" (Англия), "Фенербахче" (Турция), "Марсель" (Франция), "Мидтъюлланн" (Дания), "Селтик" (Шотландия), "Рапид" (Австрия).
Напомним, что "Карабах" в рамках группового этапа Лиги Конференций занял второе место в своей группе и вышел в 1/16 финала.
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