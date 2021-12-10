Названы лучшие бойцы MMA по итогам года

Названы номинанты на звание лучшего бойца смешанного стиля (MMA) по итогам 2021 года по версии World MMA Awards. Об этом сообщает MMA Fighting, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

World MMA Awards пройдет в пятницу 10 декабря. В пятерку лучших попали четыре представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Лишь один боец представляет Bellator - это украинец Ярослав Амосов, который удерживает пояс чемпиона организации в полусреднем весе.

Среди номинантов - Камару Усман, а также Брэндон Морено, Чарльз Оливейра и Ян Блахович. В женской номинации за приз поспорят Маккензи Дерн, Валентина Шевченко, Роуз Намаюнас и Манон Фиоро, представляющие UFC, а также Кайла Харрисон, выступающая в Professional Fighting League.

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев также имеет шансы завоевать награду на World MMA Awards. Уроженец Чечни входит в шорт-лист номинантов на звание главного открытия года. Вместе с ним на приз претендуют Морено, Амосов, Иржи Прохазка и Кевин Холланд.