https://news.day.az/sport/1414435.html В Японии отменили этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина - ПРИЧИНА
В Японии отменили этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина - ПРИЧИНА
Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в японских Саппоро и Дзао отменены из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Причиной отмены стали действующие в стране ограничения на въезд иностранцев в результате распространения омикрон-штамма коронавируса.
На данный момент FIS ищет замену для отмененных этапов.
8-9 января в Саппоро должен был пройти этап женского Кубка мира, а 21-23 января - мужского. Также 14-15 января в Дзао должны были пройти женские соревнования.
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