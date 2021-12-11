В Японии отменили этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в японских Саппоро и Дзао отменены из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Причиной отмены стали действующие в стране ограничения на въезд иностранцев в результате распространения омикрон-штамма коронавируса.

На данный момент FIS ищет замену для отмененных этапов.

8-9 января в Саппоро должен был пройти этап женского Кубка мира, а 21-23 января - мужского. Также 14-15 января в Дзао должны были пройти женские соревнования.