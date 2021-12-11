Европейские СМИ выразили свое удивление относительно незасчитанного гола азербайджанского "Карабаха" в начале матча 6-го тура группы H Лиги конференций по футболу против швейцарского "Базеля".

Какпередает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в частности, футбольные журналисты были удивлены, как ни главный арбитр, ни лайнсмен не зафиксировали взятие ворот после того, как защитник "Базеля" выбил за пределами линии ворот мяч после удара Абделлы Зубира.

Так, британское издание The Sun пишет: "Игроки ошеломлены тем, что судья не засчитал гол, несмотря на то, что мяч пересек линию ворот на два фута".

Известное испанское издание AS было более лаконично, но вместе с тем максимально точно в своем описании этой грубой судейской ошибки: "Позор".

Французский RMC Sport дал такое описание этому ляпу арбитров: "Серьезнейшая ошибка судейства, лишившая "Карабах" гола в Базеле".

Фанаты французского "Ланса" также не остались равнодушны к этому эпизоду, учитывая, что мяч пробивал Зубир, бывший футболист этой команды: "Бывший игрок "Ланса" Абделла Зубир стал жертвой невероятной судейской ошибки".