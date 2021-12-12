https://news.day.az/sport/1414624.html Азербайджанский дзюдоист стал серебряным призером Лиги чемпионов - ФОТО
Азербайджанский дзюдоист стал серебряным призером Лиги чемпионов - ФОТО
Азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджев (73 кг) в составе белградской "Црвены Звезды" стал серебряным призером Лиги чемпионов в Париже.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в финале сербская команда уступила "Яваре Неве" из Санкт-Петербурга.
Это первая еврокубковая медаль Оруджева. Ранее он становился призером турнира в составе лиссабонского "Спортинга".
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