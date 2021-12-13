Польские фанаты напали на азербайджанского футболиста

Фанаты польского футбольного клуба "Легия" напали на автобус команды, которая возвращалась после выездного матча 18-го тура Экстраклассы против "Вислы" из Плоцка (0:1).

Как передает Day.Az со ссылкой на​ azerisport.com , фанаты остановили автобус команды и вошли туда, где после крайне агрессивной беседы ударили двух игроков команды - Лукиньяса и азербайджанского форварда Махира Эмрели.

Что самое интересное, водитель автобуса не стал препятствовать болельщикам и спокойно открыл дверь. Недалеко была и полиция, но это не помешало фанатам напасать на двух легионеров команды. Их состояние пока неизвестно, но, по словам очевидцев, побои могли быть серьезными.

Другие болельщики были недовольны этим, отметив, что побоев заслуживали другие футболисты, а не те, кто играют. Отметим, что главный тренер команды Марек Голембевски уже подал в отставку.