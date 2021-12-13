Месси и Роналду встретятся в 1/8 Лиги Чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов сезона-2021/22, сообщает Day.Az.

По ее итогам определились пары, которые встретятся в плей-офф в январе будущего года.

Жребий свел "ПСЖ" и "МЮ", в которых выступают главные звезды футбола - Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Другие пары:

"Бенфика" (Португалия) - "Реал" (Испания)

"Вильярреал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)

"Атлетико" (Испания) - "Бавария" (Германия)

"Зальцбург" (Австрия) - "Ливерпуль" (Англия)

"Интер" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды)

"Спортинг" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)

"Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция)



