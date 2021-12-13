https://news.day.az/sport/1415087.html Месси и Роналду встретятся в 1/8 Лиги Чемпионов - все пары жеребьевки
"Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция)
Месси и Роналду встретятся в 1/8 Лиги Чемпионов - все пары жеребьевки
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов сезона-2021/22, сообщает Day.Az.
По ее итогам определились пары, которые встретятся в плей-офф в январе будущего года.
Жребий свел "ПСЖ" и "МЮ", в которых выступают главные звезды футбола - Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Другие пары:
"Бенфика" (Португалия) - "Реал" (Испания)
"Вильярреал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)
"Атлетико" (Испания) - "Бавария" (Германия)
"Зальцбург" (Австрия) - "Ливерпуль" (Англия)
"Интер" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды)
"Спортинг" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)
"Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция)
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