Стали известны результаты повторной жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел повторную жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Австрийский "Зальцбург" станет соперником мюнхенской "Баварии". "Манчестер Сити" поспорит за выход в следующий этап с лиссабонским "Спортингом". "Бенфика" проведет встречи с "Аяксом". Лондонский "Челси" сыграет против французского "Лилля". Соперником "Манчестер Юнайтед" станет мадридский "Атлетико". "Вильярреал" сыграет с туринским "Ювентусом". "Интер" столкнется с "Ливерпулем", а мадридский "Реал" - с "Пари Сен-Жермен".

Процедуру жеребьевки ЛЧ пришлось проводить повторно из-за ряда технических ошибок, которые привели к объявлению пар клубов, которые не должны были встречаться в плей-офф. УЕФА сослался на неполадки со стороны внешнего провайдера.

Первые матчи плей-офф пройдут 15,16, 22 и 23 февраля.