https://news.day.az/sport/1415229.html На Английской премьер-лиге выявили десятки случаев заражения ковидом
На Английской премьер-лиге выявили десятки случаев заражения ковидом
Английская футбольная премьер-лига (АПЛ) фиксирует рост числа заболевших коронавирусом, сообщается на сайте АПЛ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
За период от 6 по 12 декабря выявлено 42 новых положительных теста.
Отмечается, что тестирование на коронавирус прошли 3805 игроков и сотрудников клубов. Имена заразившихся, их клубная и должностная принадлежности не уточняются. Между тем, 9 декабря сообщалось о массовых случаях заражения в лондонском "Тоттенхэме".
Неделей ранее приток заболевших коронавирусом в АПЛ составил семь человек.
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