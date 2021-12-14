У фаната сборной Италии остановилось сердце во время матча

Остановка сердца произошла у болельщика "Ромы" во время матча 17-го тура чемпионата Италии по футболу против "Специи". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

23-летнему болельщику стало плохо на 30-й минуте встречи, врачи сумели реанимировать его с помощью дефибриллятора и экстренно увезли в больницу. В дороге у мужчины случился новый приступ. Сейчас он находится в клинике.

Матч завершился победой римлян со счетом 2:0. После 17 встреч "Рома" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 28 очками. "Специя" с 12 очками в активе располагается на 17-й строчке.