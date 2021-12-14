https://news.day.az/sport/1415535.html Махир Эмрели хочет покинуть "Легию"
Махир Эмрели хочет покинуть "Легию"
Азербайджанский форвард Махир Эмрели хочет покинуть польский футбольный клуб "Легия".
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, 24-летний нападающий связался с юристами, чтобы выяснить, какие у него шансы на расторжение контракта по вине клуба из-за недостаточных мер по обеспечению безопасности.
Напомним, что после очередного поражения автобус "Легии" подвергся нападению фанатов, где более всего досталось двум легионерам, включая Эмрели.
В воскресенье игрок был в больнице на судебно-медицинской экспертизе, и, по всей видимости, он пропустит предстоящую игру своей команды.
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