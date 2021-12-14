Махир Эмрели хочет покинуть "Легию"

Азербайджанский форвард Махир Эмрели хочет покинуть польский футбольный клуб "Легия".

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com , 24-летний нападающий связался с юристами, чтобы выяснить, какие у него шансы на расторжение контракта по вине клуба из-за недостаточных мер по обеспечению безопасности.

Напомним, что после очередного поражения автобус "Легии" подвергся нападению фанатов, где более всего досталось двум легионерам, включая Эмрели.

В воскресенье игрок был в больнице на судебно-медицинской экспертизе, и, по всей видимости, он пропустит предстоящую игру своей команды.