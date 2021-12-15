https://news.day.az/sport/1415724.html "Бавария" забила пять мячей "Штутгарту" в чемпионате Германии
"Бавария" забила пять мячей "Штутгарту" в чемпионате Германии
Футболисты "Баварии" со счетом 5:0 разгромили "Штутгарт" в гостевом матче 16-го тура чемпионата Германии, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Голы провели два человека - Серж Гнабри (40, 53, 74 минуты) и Роберт Левандовски (69, 72).
"Бавария" лидирует в турнирной таблице, набрав 40 очков (это на девять больше чем у идущей второй, но имеющей игру в запасе, дортмундской "Боруссии"). "Штутгарт" - на 15-й строчке, 17 баллов.
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