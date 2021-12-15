Хэмилтона посвятили в рыцари

Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон получил рыцарский титул за заслуги перед автоспортом. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

36-летнего гонщика посвятил в рыцари принц Чарльз. На церемонии в Виндзорском замке также присутствовали родители пилота.

Хэмилтон стал четвертым в истории "Формулы-1" пилотом, удостоенным рыцарского звания. До этого его получили сэр Джеки Стюарт, сэр Стирлинг Мосс и сэр Джек Брэбем.