Гонщика Формулы 1 Льюиса Хэмилтона посвятили в рыцари

Гонщик Формулы 1 Льюис Хэмилтон получил рыцарское звание за заслуги перед автоспортом всего через три дня после того, как не смог завоевать 8-й чемпионский титул.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, 36-летний британец получил награду из рук принца Чарльза. Церемония прошла в Видзорском замке, на которую гонщик пришел в сопровождении матери Кармен Ларбалестир.

Хэмилтон стал четвертым пилотом "Формулы-1", получившим рыцарское звание. Он присоединился к Джеки Стюарту, Стирлингу Моссу и Джеку Брэбэму.

Гонщик Mercedes уступил титул 2021 года пилоту Red Bull Максу Ферстаппену на заключительном этапе сезона Гран-при Абу-Даби, что вызвало массу споров.

Хэмилтон потерял лидерство на последнем круге после того, как гонка была перезапущена из-за позднего выезда машины безопасности после аварии одного из болидов.

Британец был на пути к 8-му чемпионству на старых шинах, в то время как Ферстаппен уже шел на свежей резине.

Команда Mercedes подала протест на ряд решений гоночной дирекции, но он был отклонен. В четверг истекает срок для подачи апелляции.