Друг Конора Макгрегора оскорбительно высказался о лиге Хабиба

Диллон Дэнис, друг и спарринг-партнер ирландского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора, высказался о промоушене Хабиба Eagle FC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Eagle FC - лига бомжей", - написал Дэнис в комментариях в Instagram.

Напомним, лига Хабиба Eagle FC 28 января проведет первый турнир на территории США. В главном поединке встретятся россиянин Сергей Харитонов и Тайрон Спонг.

Нурмагомедов провел свой последний бой против Джастина Гэтжи в октябре 2020 года. После смерти отца Хабиб пообещал матери, что закончит свои выступления. В активе бойца 29 побед в 29 поединках, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC. На данный момент лига EFC провела 42 турнира.

17 октября 2021 года Eagle FC организовал самый масштабный поединок в своей истории. Лига Хабиба смогла пригласить Александра Шлеменко, который провел бой против дагестанского бойца Артура Гусейнова. Поединок завершился победой Шлеменко единогласным решением судей.