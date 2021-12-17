В Национальной арене гимнастики в Баку созданы необходимые условия как для тренировок, так и для проведения соревнований

В Национальной арене гимнастики в Баку созданы все необходимые условия как для тренировок, так и для проведения соревнований. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана, сказала генеральный секретарь Федерации гимнастики Малайзии Африта Насрил, передает Day.Az.

"Я слышала, что в Азербайджане один из лучших учебных центров в мире. Поэтому мы приняли решение приехать сюда на учебно-тренировочные сборы. Увидев условия арены в Баку, были очень рады, бесспорно, она обладает большими возможностями. Считаю, что Национальная арена гимнастики в Баку - один из лучших учебно-тренировочных центров Европы. Здесь предусмотрены все необходимые условия для художественной, спортивной гимнастики, даже аэробики, акробатики, видов батутной гимнастики. Она полностью оснащена оборудованием для тренировок по всем гимнастическим дисциплинам. Это действительно большой соревновательный и тренировочный центр. В арене также созданы условия для медицинского обслуживания, восстановительных процедур после тренировок", - сказала Насрил.

Генеральный секретарь Федерации гимнастики Малайзии рассказала о команде, которая прибыла в Азербайджан на учебно-тренировочные сборы.

"В Баку прибыла делегация из 34 человек, в нее вошли гимнасты и представители федерации. Команда разделена на две группы. В первую группу вошли представители сборной Малайзии по женской и мужской спортивной гимнастике. Это два тренера, четыре представительницы женской и шесть представителей мужской спортивной гимнастики. Во вторую группу вошли члены сборной по художественной гимнастке. В учебно-тренировочных сборах участвовали шесть сениорок и восемь юниорок", - подчеркнула она.

По ее словам, в Малайзии развиты две гимнастические дисциплины - художественная и спортивная гимнастика.

"У нас недостаточно необходимых условий для тренировок команды в групповых упражнениях. В нашей стране художественная гимнастика более развита в программе индивидуальных выступлений. После визита в Азербайджан приняла решение развивать в нашей стране больше гимнастических дисциплин, например, аэробную и батутную гимнастику. Мы планируем развивать эти гимнастические дисциплины при поддержке Федерации гимнастики Азербайджана", - сказала Насрил.

Генеральный секретарь федерации также поделилась впечатлениями от столицы Азербайджана.

"Баку - прекрасный город, я впервые прилетела сюда. Здесь очень красивые архитектурные здания, достопримечательности и много замечательных мест для прогулок", - сказала Насрил.