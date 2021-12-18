https://news.day.az/sport/1417033.html Гол игрока "Карабаха" выбран лучшим группового этапа Лиги конференций - ВИДЕО
Гол игрока "Карабаха" выбран лучшим группового этапа Лиги конференций - ВИДЕО
Гол игрока азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Кади Боргеса в ворота кипрской "Омонии" выбран лучшим голом группового этапа Лиги Конференций УЕФА.
Об этом, как передает Day.Az, говорится на странице Лиги конференций в Twitter.
Представляем видео первой десятки лучших голов группового этапа:
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