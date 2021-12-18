Гол игрока "Карабаха" выбран лучшим группового этапа Лиги конференций
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Гол игрока азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Кади Боргеса в ворота кипрской "Омонии" выбран лучшим голом группового этапа Лиги Конференций УЕФА.

Об этом, как передает Day.Az, говорится на странице Лиги конференций в Twitter.

Представляем видео первой десятки лучших голов группового этапа: