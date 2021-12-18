Левандовски побил рекорд Герда Мюллера

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски отметился забитым мячом в матче 17-го тура чемпионата Германии против "Вольфсбурга", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

33-летний польский форвард довел количество забитых мячей за календарный год до 43. Таким образом, он побил рекорд Герда Мюллера, который в 1972 году записал на свой счет 42 гола.

В нынешнем сезоне на счету Левандовского 19 голов в 17 матчах в Бундеслиге. "Бавария" продолжает лидировать в чемпионате.

Левандовски стал одним из кандидатов на "Золотой мяч" по итогам года. Обладатель престижного приза аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси также отметил, что поляк заслуживал награды.