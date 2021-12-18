https://news.day.az/sport/1417213.html Матч Кубка Франции был прерван из-за бесчинств болельщиков - ВИДЕО
Матч Кубка Франции был прерван из-за бесчинств болельщиков - ВИДЕО
Бесчинства, устроенные болельщиками "Лиона", вынудили прервать матч 1/32 финала Кубка Франции с "Пари", передает Day.Az со ссылкой на Вести. Соперники сыграли только первый тайм.
Первая половина встречи выступающего в Лиге 2 "Пари" и "Лиона" завершилась вничью 1:1. Футболисты ушли в раздевалку, когда на трибунах вспыхнули беспорядки. Фанаты "Лиона" напали на болельщиков парижан.
Судья матча отложил начало второго тайма, а потом и вовсе увел команды в раздевалку.
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