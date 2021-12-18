Избран новый президент Европейской федерации тяжелой атлетики

Представитель Молдовы Антонио Конфлитти избран на пост президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF). Об этом сообщает пресс-служба EWF, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Другим кандидатом на этот пост был президент Британской тяжелоатлетической федерации (BWF) Эшли Меткалф.

С апреля исполняющим обязанности президента EWF являлся глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов. В ноябре в интервью ТАСС он назвал новые выборы незаконными.

Агапитов был избран первым вице-президентом Европейской федерации тяжелой атлетики в начале апреля на выборном конгрессе организации в Москве. Пост главы EWF занял тогда турок Хасан Аккус, который в конце июня вынужден был приостановить свою деятельность из-за обвинений со стороны Международного агентства допинг-тестирования (ITA) в сокрытии нарушений антидопинговых правил, после чего EWF, согласно конституции федерации, временно возглавил Агапитов. Спустя три месяца члены Европейской федерации тяжелой атлетики большинством голосов приняли решение о проведении внеочередного конгресса.

Конфлитти получил гражданство Молдовы в 2014 году, с 2015 по 2020 год он занимал пост вице-президента Молдавской федерации тяжелой атлетики, а в ноябре 2020 года возглавил ее. С 2016 по 2021 год входил в состав исполнительного комитета EWF.