Роналду рассказал, за что уважает Фергюсона

Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о помощи, которую ему предоставил бывший главный тренер "красных дьяволов" сэр Алекс Фергюсон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Расскажу одну историю. Однажды мой отец попал в больницу, и я был сильно этим подавлен. Я поговорил с сэром Алексом, и он сказал, что я могу уехать на два-три дня.

Клубу предстояло провести сложные игры, а в тот момент я уже был ключевым футболистом команды. Он сказал: "Нам будет тяжело, потому что впереди нас ждут непростые встречи, но я понимаю твою ситуацию и разрешаю тебе уехать, чтобы иметь возможность быть ближе к отцу".

Для меня это было очень важно. Важнее победы в Лиге чемпионов, чемпионства в АПЛ, Кубков и всего прочего. Я уважаю сэра Алекса, потому что он всегда держит свое слово", - цитирует португальца официальный сайт английского клуба.