Еще одно мероприятие проекта "Развиваем спорт в селах" прошло в Хызинском районе

18 декабря 2021 года в Хызинском районе при совместной организации АФФА и Исполнительной власти Хызинского района состоялось очередное мероприятие по проекту "Развиваем спорт в селах".

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса, в целях выполнения рекомендаций, данных Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым 25 декабря 2019 года на церемонии, посвященной итогам 2019 года в Национальном олимпийском комитете Азербайджана, по инициативе АФФА с соблюдением требований карантинного режима в течение 2020 года, в различных регионах республики совместно с местными органами исполнительной власти были осуществлены мероприятия по проекту "Развиваем спорт в селах".

В течение 2021 года мероприятия по проекту прошли в Физули, Тертере, Барде, Огуз-Хазаре, Джебраиле, Агдаше, Товузе, Гедабеке, Кюрдамире, Сальяне, Гейчае, Бейлагане, Гейгеле, Гобустане, поселках и селах Шамкирского района, в Кяпазском районе города Гянджа на территории, подвергшейся ракетной атаке противника во время Великой Отечественной войны.

В мероприятии, проведенном в селе Гилязи Хызинского района, приняли участие 50 школьников, в том числе из семей шехидов. В мероприятии приняли участие вице-президент АФФА, президент Федерации детского и юношеского футбола Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев, глава Исполнительной власти Хызинского района Хазар Асланов, депутаты Милли Меджлиса Мушвиг Мамедли, Арзу Нагиев, начальник Управления молодежи и спорта Хызинского района Кямран Гулиев и представители общественности района.

На мероприятии выступили глава Исполнительной власти Хызинского района Хазар Асланов, депутаты Милли Меджлиса Рауф Алиев, Мушвиг Мамедли, Арзу Нагиев. Выступавшие отметили, что под руководством Президента Азербайджанской Республики, президента Национального Олимпийского комитета Ильхама Алиева в нашей стране, как и во всех сферах, были достигнуты большие успехи в области спорта. В то же время выступавшие отметили важность организации таких мероприятий в селах и поселках различных регионов республики для развития спорта в сельской местности.

50 школьников, которые приняли участие в мероприятии, получили спортивную одежду и футбольные мячи с целью повышения интереса к футболу.

Мероприятия по данному проекту предусмотрены и в других регионах республики.