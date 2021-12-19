Азербайджанский тренер умер от коронавируса
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Тренер Азербайджана по кикбоксингу Джейхун Аббасов скончался от коронавируса.

Как передает Day.Az, об этом сообщил бывший вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана Гюлоглан Джаббаров.

По его словам, Аббасов скончался на 46-м году жизни в больнице Ени клиника, где проходил лечение. Он находился на искусственной вентиляции легких более двух недель.