В Баку определился победитель футбольного турнира "Дружба народов"

На территории Бакинского Олимпийского стадиона состоялся турнир по мини-футболу "Дружба народов", организованный Русским домом в Баку и Ассоциацией русской молодёжи Азербайджана при поддержке посольства России в Азербайджане и Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана, сообщили Trend организаторы, передает Day.Az.

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В финальном матче победу одержала команда Молодежного объединения Лезгинского национального центра "Самур", "серебро" - у Молодежного движения "Davam", "бронзу" завоевали игроки команды "Волонтёры Формулы-1".

Все участники получили сертификаты, а победители и призеры награждены памятными призами.