Наследники Марадоны выставили на онлайн-аукцион вещи аргентинца

Наследники бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны выставили на онлайн-аукцион вещи, принадлежавшие игроку. Об этом сообщает "Голос Америки", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как информирует источник, всего было выставлено около 90 предметов, принадлежавших легендарному футболисту. После трех часов проведения аукциона было продано вещей на $26 тыс. Отмечается, что наибольшую сумму удалось выручить за картины.

Также среди лотов был дом аргентинца в Буэнос-Айресе стоимостью $900 тыс. и апартаменты на морском курорте Мар-дель-Плата ($65 тыс.), которые не удалось продать. Также без нового владельца остались два автомобиля Марадоны - BMW модели 2017 года ($225 тыс.) и BMW модели 2016 года ($165 тыс.).

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

С 1984 по 1991 год аргентинец играл в "Наполи", в составе которого становился двукратным чемпионом Италии.

Также он выступал за клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселону", "Севилью" и "Ньюэллс Олд Бойз".

В составе национальной команды Аргентины он принял участие в 91 матче, в которых забил 34 мяча. По итогам чемпионата мира 1986 года Марадона был признан лучшим игроком турнира. На следующем мундиале форвард стал серебряным призером соревнований.