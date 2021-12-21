https://news.day.az/sport/1418444.html Азербайджанский борец победил армянина и стал чемпионом Франции
Азербайджанский борец победил армянина и стал чемпионом Франции
Завершился клубный чемпионат Франции по греко-римской борьбе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в решающем матче "Шилтгем", честь которого защищает борец нашей сборной Ислам Аббасов, встретился с "Саррегименесом".
Наш борец выступил в 2 весовых категориях. Сперва он в весовой категории 86 кг победил армянина Завена Микаэляна с полным преимуществом - 8:0.
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