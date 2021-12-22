Левандовски назвал ключевое отличие между Месси и Роналду

Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски сравнил форварда французского "ПСЖ" Лионеля Месси и игрока английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, передает Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я очень уважаю ту работу, которую проделывает Роналду. Для Месси все выглядит легко. Думаю, что Криштиану пришлось усерднее работать для достижения своего успеха", - сказал Левандовски.

Напомним, 29 ноября Лионель Месси получил свой седьмой в карьере "Золотой мяч". Вторым в голосовании за звание лучшего футболиста стал польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски, третьим - полузащитник лондонского "Челси" и сборной Италии Жоржиньо.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Левандовски провел 17 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал одну результативную передачу.

По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость польского нападающего составляет €60 млн.