Баку проведет чемпионат мира по пара-дзюдо

Азербайджан получил право провести чемпионат мира по пара-дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, ЧМ пройдет 7-9 ноября 2022 года в Баку.

Организаторами чемпионата будут Национальный паралимпийский комитет республики и Федерация дзюдо азербайджана.

Ожидается участие парадзюдоистов из 40-а стран мира. Этот чемпионат будет лицензионным к Летней Паралимпиаде Париж-2024.

