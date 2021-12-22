https://news.day.az/sport/1418616.html Баку проведет чемпионат мира по пара-дзюдо
Ожидается участие парадзюдоистов из 40-а стран мира. Этот чемпионат будет лицензионным к Летней Паралимпиаде Париж-2024.
Баку проведет чемпионат мира по пара-дзюдо
Азербайджан получил право провести чемпионат мира по пара-дзюдо.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, ЧМ пройдет 7-9 ноября 2022 года в Баку.
Организаторами чемпионата будут Национальный паралимпийский комитет республики и Федерация дзюдо азербайджана.
Ожидается участие парадзюдоистов из 40-а стран мира. Этот чемпионат будет лицензионным к Летней Паралимпиаде Париж-2024.
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