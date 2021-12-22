Футболист умер после столкновения с соперником

Голкипер индонезийского "Торнадо" Тауфик Рамси скончался в результате столкновения с соперником во время матча третьего дивизиона против "Ваганы". Об этом информирует официальный аккаунт лиги в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вратарь столкнулся с игроком противоположенной команды и получил удар ногой по голове. Машина скорой помощи доставила Рамси в больницу, где он был прооперирован. Тем не менее, врачи не смогли спасти жизнь 20-летнего футболиста, который скончался после нескольких дней, проведенных в коме.